corte dei conti a napoli confronto sulla riforma

Domani a Napoli si terrà un convegno sulla riforma della Corte dei Conti, organizzato dalla Commissione di Diritto Amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’evento si svolgerà alle 10 nella sala Metafora del Tribunale, coinvolgendo professionisti e rappresentanti istituzionali che discuteranno delle novità legate ai cambiamenti in atto. La discussione si concentrerà sui futuri sviluppi e le implicazioni della riforma.

"I nuovi orizzonti della Corte dei Conti" è il tema del convegno organizzato dalla Commissione di Diritto Amministrativo del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati che si terrà domani, martedi 3 marzo alle ore 10 presso la sala Metafora del Tribunale di Napoli. Si confronteranno sui principali contenuti della recente legge di riforma della Corte dei Conti autorevoli esponenti della magistratura contabile ed amministrativa e dell' avvocatura,quali il Presidente della Sezione per la Campania Michele Oricchio, il Procuratore regionale Giacinto Dammicco, il Presidente di Sezione del Tar Puglia Gianmario Palliggiano, gli avvocati Alfredo Contieri, Felice Laudadio e Riccardo Marone, il Vice procuratore regionale Davide Vitale, il magistrato della Sezione Regionale di controllo Alessandro De Santis.

