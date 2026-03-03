Corsa campestre | il Gs Morbegno è campione regionale Csi

Il Gs Morbegno si è aggiudicato il titolo di campione regionale Csi nella corsa campestre, evento che si è svolto quest'anno a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. La prova finale del Campionato Lombardia è stata organizzata presso la sede dell'Associazione Amici Miei, attirando numerosi partecipanti e appassionati della disciplina. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre e atleti provenienti dalla regione.

Anche quest'anno Castel Goffredo (MN) e la sede dell'Associazione Amici Miei hanno ospitato la prova finale del Campionato Csi Lombardia di corsa campestre. Sull'ormai consolidato tracciato di gara ricavato in località Poiano si sono sfidati 600 atleti provenienti da tutta la Lombardia, in rappresentanza di 45 società sportive affiliate al Csi. In cabina di regia l'Atletica Castel Goffredo e il Comitato Csi di Mantova che hanno accolto tutti a braccia aperte, facendo respirare il vero spirito ciessino. Dopo le prove di Calco (LC) e Morbegno, la tappa mantovana ha permesso di stilare le classifiche finali e attribuire i titoli di campione regionale di corsa campestre, oltre a decretare le società vincitrici.