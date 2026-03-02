Su Canale 5, la ruota della fortuna si ferma per la Coppa Italia, evento di calcio che torna in esclusiva sulle reti Mediaset. Dopo aver trasmesso tutte le partite su Italia 1, le partite di calcio della Coppa Italia tornano a essere visibili anche su Canale 5. La programmazione dedicata alla competizione si svolgerà in questa rete, segnando un cambio rispetto alle precedenti trasmissioni.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna sulle reti Mediaset con la Coppa Italia. Dopo aver dirottato tutte le partite su Italia 1, finalmente si torna su Canale 5. Martedì 3 e mercoledì 4 marzo torna la competizione nazionale con le semifinali d’andata. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Martedì 3 marzo, su Canale 5, in diretta dallo stadio Sinigaglia di Como dalle ore 21.00 andrà in scena “Como-Inter”. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MAI SUCCESSO! CANALE 5: LA RUOTA DELLA FORTUNA SI FERMA PER LA COPPA ITALIA

MEDIASET: LA RUOTA NON SI FERMA, COPPA ITALIA RIMANE SU ITALIA 1 PER I QUARTIIl grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa...

Approfondimenti e contenuti su SUCCESSO.

Discussioni sull' argomento La ruota della fortuna: Jackpot: Strano ma vero Video; C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset; Teheran non avrà mai il nucleare; Chi vuol essere milionario, perché non va in onda il 22 febbraio.

Zelig 30 torna su Canale 5 con Svisti e mai visti: uno speciale con il meglio delle quattro puntate celebrativeCanale 5 propone il meglio di Zelig 30 con Bisio e Incontrada: uno speciale che raccoglie i momenti più amati delle serate celebrative. lavocedivenezia.it

Tre F-15E americani abbattuti in Kuwait. Ecco cosa è successo - facebook.com facebook

Claude supera ChatGPT: così lo scontro con il Pentagono è diventato un successo commerciale (di A. Sarno) x.com