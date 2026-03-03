Controlli sul lavoro a Castellarquato | tre lavoratori in nero e sanzioni per oltre 48mila euro

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza hanno effettuato controlli a Castellarquato presso un esercizio pubblico, riscontrando tre lavoratori in nero e sanzioni per un totale di oltre 48.000 euro. L’intervento ha riguardato verifiche sulla regolarità dei contratti e sulla sicurezza sul lavoro, portando alla scoperta di irregolarità nel rispetto delle normative vigenti.

