Continuate pure a criticare il nostro basket ma
Una serata a Livorno ha mostrato che la pallacanestro italiana punta su miglioramenti tecnici, apertura ai giocatori stranieri e rafforzamento complessivo. Le squadre e gli addetti ai lavori si sono concentrati su questi aspetti, evidenziando le strategie adottate per il futuro del campionato. La discussione si è concentrata sulle modalità di crescita e sui cambiamenti necessari per migliorare il livello del basket nazionale.
Una serata a Livorno ha messo in luce una direzione chiara per la pallacanestro italiana: sviluppo tecnico, apertura al talento internazionale e rafforzamento della credibilità del movimento mediante una rete di collaborazioni tra club, formazione e Nazionale. L’intervento conclusivo ha sintetizzato una visione orientata all’eccellenza, alla valorizzazione delle risorse e all’importanza di investire nel percorso dei giocatori lungo tutto l’arco della loro crescita sportiva. Due talenti internazionali hanno scelto l’Italia come trampolino di lancio: Carl Weathle e Quinn Ellis. Carl Weathle sta dimostrando livello e continuo progresso a livello internazionale, con presenze che coinvolgono la Nazionale e la competizione europea, supportate dall’utilizzo di una licenza italiana che accompagna il proprio percorso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Rispettiamo l'Italia, ma vogliamo elevare il nostro basketAnalisi della fase di preparazione della nazionale di basket britannica, messa in campo in vista dell'incontro contro l’italbasket.
Leggi anche: La premier tira dritto: criticare i magistrati e le sentenze assurde è un nostro diritto