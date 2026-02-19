La premier tira dritto | criticare i magistrati e le sentenze assurde è un nostro diritto

La premier ha ribadito il suo diritto di criticare i magistrati e le sentenze che considera ingiuste. Durante una visita ufficiale, ha espresso chiaramente il suo dissenso verso alcune decisioni giudiziarie, sostenendo che è fondamentale mantenere la libertà di espressione anche in ambito giudiziario. Inoltre, ha deciso di presiedere personalmente una riunione del Consiglio superiore della magistratura, un gesto inusuale per il suo ruolo. Questa scelta ha attirato l’attenzione, dimostrando un atteggiamento deciso e diretto nei confronti del sistema giudiziario.

da Roma Non solo l'appello alle istituzioni a «rispettare il Consiglio superiore della magistratura», ma anche la scelta di presiedere una riunione ordinaria del Csm, cosa mai accaduta nei suoi undici anni al Quirinale. Sergio Mattarella sceglie di lanciare un segnale dal forte valore simbolico e lo fa cogliendo di sorpresa la politica tutta, governo compreso visto che fino a ieri mattina nessuno aveva anticipato a Palazzo Chigi le intenzioni del capo dello Stato. Un richiamo, quello del Colle, su cui Giorgia Meloni predica fin da subito prudenza, pur nella convinzione che l'appello sia rivolto a tutti i soggetti coinvolti, compresi alcuni magistrati.