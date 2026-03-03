Con il Signum Saxophone Quartet il sogno americano attraversando Dvo?ák Gershwin e Bernstein

Il Signum Saxophone Quartet presenta un concerto che ripercorre l’America attraverso le composizioni di Dvorák, Gershwin e Bernstein, creando un percorso sonoro tra tradizione e innovazione. Lo spettacolo mette in musica un’America fatta di radici popolari e di sonorità contemporanee, con brani che riflettono sia la nostalgia delle grandi pianure sia l’energia delle città moderne.

C'è un'America sonora che nasce dall'incontro tra radici popolari e slanci moderni, tra la nostalgia delle grandi pianure e il ritmo elettrico delle metropoli. È un paesaggio musicale attraversato da contaminazioni, spiritualità, energia urbana e teatro. Un territorio ideale che il Signum Saxophone Quartet, tra le formazioni più carismatiche della scena musicale, esplora trasformando il quartetto di sassofoni in una vera e propria orchestra in miniatura. Questo viaggio prende forma giovedì 5 marzo alle 20.30 in Sala Palco...

69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria SunI quattro sassofonisti del SIGNUM Saxophone Quartet insieme al soprano Sarah Maria Sun saranno gli ospiti del concerto di mercoledì 25 febbraio, alle...

