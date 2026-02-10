Napoli-Como | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro
Questa sera il Napoli scende in campo contro il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca allo stadio Maradona, con diretta in tv e streaming. I partenopei cercano di passare il turno, mentre gli ospiti sperano in una sorpresa. La sfida è attesa con grande attenzione dai tifosi di entrambe le squadre.
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l’Atalanta. La sfida tra Napoli e Como è in programma oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Napoli Como
Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Il grande calcio torna protagonista con la semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan.
Ultime notizie su Napoli Como
Argomenti discussi: Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Napoli-Como di Coppa Italia: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni; Napoli-Como Coppa Italia, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli-Como oggi, Coppa Italia. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro.
Napoli-Como oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 10 febbraio, contro il solido Como di Cesc Fabregas, per i quarti di finale della Coppa Italia. Gli azzurri ... lapresse.it
Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como - in diretta tv e streaming - allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazi ... cn24tv.it
NAPOLI, OCCHIO AL COMO: L'ANNUNCIO IN DIRETTA ALLA VIGILIA facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.