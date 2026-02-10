Napoli-Como | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Questa sera il Napoli scende in campo contro il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca allo stadio Maradona, con diretta in tv e streaming. I partenopei cercano di passare il turno, mentre gli ospiti sperano in una sorpresa. La sfida è attesa con grande attenzione dai tifosi di entrambe le squadre.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l’Atalanta. La sfida tra Napoli e Como è in programma oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

