La novità degli ultimi giorni nella rosa del Poggibonsi, è rappresentata da un movimento in uscita. Alessandro Sinatra non è più un calciatore dei giallorossi. Risoluzione del rapporto, quindi, anche per il classe 2006, come avvenuto nelle recenti settimane anche per altri componenti del team che hanno in pratica ceduto il passo a nuovi elementi a disposizione del tecnico Luigi Consonni (foto). Da Diego Accursi a Bernardo Masini, per menzionare gli innesti della scorsa settimana ad opera del direttore sportivo Marcello Bucciarelli di concerto con lo stesso mister e con la dirigenza di viale Marconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Poggibonsi concentrato sullo Scandicci. Caccia al secondo acuto consecutivo

