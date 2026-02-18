Bodo Glimt segna il primo gol contro l’Inter grazie a Fet, che porta avanti i norvegesi. La partita si gioca all’Aspmyra Stadion alle 21, in occasione dei playoff d’andata della Champions League 202526. I tifosi sono già in fermento, aspettando di scoprire come si svilupperà il match. L’Inter cerca di reagire, ma il Bodo Glimt dimostra di essere molto compatto in difesa. La sfida continua tra le due squadre, con il punteggio ancora aperto.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d’andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d’andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.? 20? GOL DEL BODO GLIMT – Bella azione dei norvegesi che bucano centralmente la difesa nerazzurra con un’azione manovrata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bodo Glimt Inter LIVE 1-0: Fet porta avanti i norvegesi

