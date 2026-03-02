Como-Inter Coppa Italia 03-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera il Como affronta l’Inter al Sinigaglia nella prima semifinale di Coppa Italia, con calcio d’inizio alle 21:00. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili, mentre i pronostici sono stati formulati in vista dell’incontro. La partita rappresenta l’anticipo di una delle semifinali della competizione.

Martedì si disputa la gara d'andata della prima semifinali di Coppa Italia e il Como attende l'Inter al Sinigaglia. Per il Como su tratta della prima semifinale in questo torneo dopo ben 40 anni, quindi c'è grande voglia di arrivare in fondo. I lariani stanno disputando una stagione pazzesca e sono infatti anche protagonisti in.