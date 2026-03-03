Il Siena ha conquistato la quinta vittoria di fila battendo il Ghiviborgo con un punteggio di 4-0. La squadra bianconera ha mostrato un buon rendimento nel corso della partita, risalendo così la classifica. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con il Siena che ha dominato dall'inizio alla fine. La vittoria rappresenta un nuovo risultato positivo per il club.

Cinquina! Ebbene sì: il Siena ha battuto, con un bel poker, anche il Ghiviborgo e ha inanellato un filotto di cinque vittorie consecutive. Per la prima volta in stagione: nel girone di andata, infatti, i successi di fila si erano fermati a quattro ed era stato proprio il pareggio di Ghivizzano (1-1) a interrompere la striscia positiva dei bianconeri (sarebbero stati poi nove i risultati continuativi). Quindici punti, quelli conquistati dalla Robur di Voria, che l’hanno rilanciata ai piani alti: la classifica dice quarto posto, con il terzo, adesso, a 5 gradini e il secondo a 6. Quella stagione che sembrava destinata a spegnersi senza sussulti, in poco più di un mese si è infiammata, come si è infiammata la lotta alle spalle del Grosseto, predestinato alla promozione in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cinque vittorie di fila per la Robur. I bianconeri risalgono la classifica

