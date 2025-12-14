Sprofondo viola crollo Fiorentina | esonero Vanoli e sostituto scelto
La Fiorentina attraversa un momento difficile, con una serie di sconfitte che la hanno portata in fondo alla classifica. Dopo l'esonero di Vanoli, la società ha scelto un nuovo allenatore nella speranza di invertire la rotta e risollevare le sorti del team in questa stagione complicata.
La Fiorentina ha perso di nuovo ed è sempre più ultima in classifica con i viola che vedono sempre più disastrosa la propria posizione. L’esonero di Paolo Vanoli appare sempre più vicino con il tecnico che non è riuscito a dare il cambio di passo alla squadra viola dopo l’addio di Stefano Pioli. La Fiorentina pronta a esonerare Vanoli (Ansa Foto) – tvplay.it La dirigenza della squadra toscana nelle prossime ore dovrà cercare di capire quale sia la via migliore per cercare di rilanciare la squadra e non è da escludere l’addio dell’attuale allenatore con Paolo Vanoli che è a forte rischio esonero. Tvplay.it
