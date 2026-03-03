Domani si gioca Cesena-Monza, partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La sfida si svolge allo stadio locale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i due allenatori hanno convocato i propri giocatori per questa importante partita. La partita rappresenta un appuntamento chiave per entrambe le squadre in corsa per la promozione.

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Sono in palio punti pesanti per due squadra che sono in lotta per la promozione. Cesena-Monza si giocherà martedì 3 marzo 2026 alle ore 20 presso l’Orogel Stadium. CESENA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un ottimo girone d’andata, i romagnoli hanno accusato una flessione in concomitanza del ritorno, perdendo terreno rispetto al vertice della classifica. Particolarmente deludente il recente rendimento tra le mura amiche: nelle ultime sei gare casalinghe, la squadra di MIgnani ha vinto soltanto una partita, pareggiato una, e perse quattro. I brianzoli sono in lotta con Venezia, Frosinone e Palermo per centrare uno dei due posti che valgono l’accesso diretto alla prossima serie A. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cesena-Monza, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

