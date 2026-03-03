c’era una volta il supremo interesse del minore campagna di sensibilizzazione contro il sistema del diritto di famiglia

È partita una campagna di sensibilizzazione che mette in evidenza il principio del supremo interesse del minore, un concetto fondamentale nel diritto di famiglia. Si tratta di un principio che guida le decisioni legali e le procedure relative ai minori, garantendo che ogni intervento sia orientato alla tutela della loro sicurezza e benessere. La campagna invita a riflettere sull’importanza di mettere sempre i bisogni dei bambini al primo posto.

Quando la finzione distrugge il nucleo familiare e il desiderio dei bambini di crescere con la presenza di entrambi i genitori. 4 milioni di padri separati privati di un diritto costituzionale. Il principio del supremo interesse del minore nasce come pilastro irrinunciabile della tutela dell’infanzia. Dovrebbe rappresentare una bussola etica e giuridica capace di orientare ogni decisione che coinvolga la vita di un bambino, soprattutto nei contesti di separazione e conflitto familiare. Eppure, sempre più spesso, questo principio appare svuotato del suo significato originario e ridotto a una formula di comodo, buona per giustificare decisioni già prese altrove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Novara la campagna di sensibilizzazione "C'era una volta il supremo interesse del minore"Il principio del supremo interesse del minore nasce come pilastro irrinunciabile della tutela dell’infanzia.

"C’era una volta il supremo interesse del minore", sit in a Palermo per la tutela dei minoriIl principio del supremo interesse del minore nasce come pilastro irrinunciabile della tutela dell’infanzia.

