C’era una volta il supremo interesse del minore sit in a Palermo per la tutela dei minori
Il principio del supremo interesse del minore nasce come pilastro irrinunciabile della tutela dell’infanzia. Dovrebbe rappresentare una bussola etica e giuridica capace di orientare ogni decisione che coinvolga la vita di un bambino, soprattutto nei contesti di separazione e conflitto familiare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Tutela dei minori e prevenzione: incontro tra la Garante dell’Infanzia del Lazio e il Procuratore di Cassino
Leggi anche: Family influencer e tutela dei minori: quasi l’80% dei bambini sui social ha tra 0 e 5 anni, urgente una normativa dedicata
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Basta fare regali! Questa volta i regali li faccio davvero. Perché altrimenti il Natale che ci sta a fare Il dono supremo è quello che invita a fare regali agli altri. E quello che voglio donarti oggi è un pezzo di me. Quello che metto dentro la scrittura. Qui sotto trovi l - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.