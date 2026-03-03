C’era un bel clima a Sanremo 2026? Falso lì dietro succedono tante cose Dovreste venire nei camerini… | Michele Bravi sgancia la bomba gossip

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, Michele Bravi ha dichiarato di essere appassionato di gossip, ma ha precisato che nel festival non succede nulla di rilevante. Tuttavia, ha poi rivelato che dietro le quinte ci sono molte cose che il pubblico non vede, invitando a visitare i camerini per scoprire cosa accade realmente.

“Sono un appassionato di gossip, ma qui non succede proprio nulla”, così aveva dichiarato Michele Bravi durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove era in gara con il brano “Prima o Poi”. Poi però, evidentemente in un clima di confidenze più intimo, quando il cantante è stato ospite a Rai Radio2, ha dato un’altra versione dei fatti. “Il bel clima al Festival? Ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose. – ha affermato il cantante – Voi dovreste fare questo programma nei camerini. Dovreste venire dietro le quinte, ma con le telecamere nascoste però. Entrate, fate firmare a tutti una liberatoria in cui dite che a prescindere da tutto, potrete usare ogni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

