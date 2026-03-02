Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, Michele Bravi ha parlato con Ema Stokholma e Gino Castaldo ai microfoni di Rai Radio 2, condividendo alcune curiosità sul dietro le quinte. Dopo aver salito sul palco del Teatro Ariston, il cantante ha raccontato che nei camerini si svolgono situazioni che il pubblico non si aspetta di vedere.

Interrogato da Castaldo sul clima tra i cantanti, Michele Bravi ha subito smentito l’idea di un’atmosfera perfetta: “Falsi, ma è falso, mai vero”, ha detto, consigliando invece ai conduttori radiofonici di girare il backstage con le telecamere nascoste. “Vi dico che sarebbe divertentissimo vedere cosa succede dietro le quinte. Ci sarebbero tante scene da registrare. ma con le liberatorie firmate da tutti”. Il cantante ha evitato di fare nomi, lasciando il mistero sui retroscena del Festival. Ema Stokholma ha provato a ottenere più dettagli: “Cosa succede nei camerini? Dai dicci qualcosa, anche senza fare nomi”. Michele Bravi ha spostato il discorso su una problematica comune a tutti gli artisti: la mancanza di bagni nei camerini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Michele Bravi: “Nei camerini succedono cose che il pubblico non immagina”

