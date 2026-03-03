Cellini versus Vasari con Della Ciana e Matucci

Arezzo, 3 marzo 2026 – Sabato 7 marzo alle ore 16:30, ad Arezzo, via Pellicceria 23, presso la nuova sede dell'Università dell'Età libera che organizza, torna "Cellini versus Vasari", un evento originale dedicato al Cinquecento e alle tensioni artistiche e politiche alla corte di Cosimo de' Medici. Al centro dell'incontro, il confronto per il primato tra Benvenuto Cellini e Giorgio Vasari, simboli di due visioni dell'arte e di due personalità forti, da sempre in competizione. In un'ampia cornice storica curata da Stefano Pasquini, prenderà voce un dialogo serrato e dai toni accesi, composto da Cinzia Della Ciana e interpretato con Andrea Matucci.