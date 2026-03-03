Caso Ortazzino l' iter per la variante entra nel vivo | approvati i documenti tecnici
Il Comune di Ravenna ha approvato i documenti tecnici necessari per la variante dell’area Ortazzino, situata nel Parco del Delta del Po a Lido di Classe. L’iter per la riclassificazione della proprietà privata da zona C a zona B è ora in fase avanzata, segnando un passo importante nel processo di modifica urbanistica. L’approvazione riguarda specificamente i documenti tecnici che consentiranno di procedere con la revisione della destinazione d’uso.
Dopo il passaggio in Comitato esecutivo, si attende lo studio di incidenza. La giunta ribadisce l'impegno preso nel 2023: più vincoli per proteggere il gioiello di Lido di Classe Il Comune di Ravenna conferma la volontà di procedere alla riclassificazione in zona B da zona C di proprietà privata dell'area Ortazzino del Parco del Delta del Po, a Lido di Classe. Con l'assessore competente Barbara Monti che aggiorna sull'iter, rispondendo questo pomeriggio in consiglio comunale a una interrogazione del capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Staloni, che chiede conto dell'impegno preso il12 dicembre 2023. Segnalando che vengono ancora autorizzate dall'Ente Parco attività private, come escursioni a cavallo e sfalci, non compatibili con la tutela della zona. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Stadio della Lazio al Flaminio: depositati gli atti, l’iter entra nel vivoAGI - "Possiamo dare anche un’altra notizia: proprio oggi la Lazio ha presentato la documentazione completa per avviare la procedura di realizzazione...
Tutto quello che riguarda Caso Ortazzino
Discussioni sull' argomento Caso Ortazzino, l'iter per la variante entra nel vivo: approvati i documenti tecnici; La Pubblica Assistenza inaugura il nuovo ponte radio per la Protezione Civile.
Area dell’Ortazzino. Prosegue l’iter di riclassificazione in zona BL’assessora Monti ha risposto a una interrogazione di Alleanza Verdi Sinistra L’Ente Parco non ha mai autorizzato attività di sfruttamento silvocolturale in zona C. ilrestodelcarlino.it
Ortazzino, il Comune di Ravenna: l’iter di riclassificazione in zona B prosegueRAVENNA. Il Comune di Ravenna conferma la volontà di procedere alla riclassificazione in zona B da zona C di proprietà privata dell’area Ortazzino ... corriereromagna.it