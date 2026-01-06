Case di riposo Csa attacca | Anziani non alzati dal letto e alimentati con difficoltà abbiamo segnalato all' Ausl
Il Coordinamento sindacale autonomo (Csa) ha evidenziato criticità nelle case di riposo dell’Asp del Forlivese, segnalando anziani non assistiti correttamente e alimentati con difficoltà. Le dichiarazioni, rivolte all’Ausl, riaccendono il dibattito sulle condizioni di lavoro e di assistenza nelle strutture per anziani, sottolineando l’importanza di interventi mirati per garantire standard di cura adeguati.
Le dichiarazioni del Coordinamento sindacale autonomo (Csa) tornano ad alimentare il confronto sulle condizioni di lavoro e di assistenza agli anziani all’interno dell’Asp del Forlivese. Dopo la pubblicazione di un primo articolo che denunciava criticità diffuse nelle cinque strutture gestite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Case di riposo, il sindacato Csa: "Non c'è tempo neanche di alzare tutti gli ospiti dal letto"
Leggi anche: Anziani, venti posti in più nelle case di riposo
Case di riposo, Csa attacca: Anziani non alzati dal letto e alimentati con difficoltà, abbiamo segnalato all'Ausl.
EMERGENZA ANZIANI E CASE DI RIPOSO IN BASILICATA, APPELLO ASSOCIAZIONE FILO DI COTONE ALLA REGIONE BASILICATA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.