Case di riposo Csa attacca | Anziani non alzati dal letto e alimentati con difficoltà abbiamo segnalato all' Ausl

Il Coordinamento sindacale autonomo (Csa) ha evidenziato criticità nelle case di riposo dell’Asp del Forlivese, segnalando anziani non assistiti correttamente e alimentati con difficoltà. Le dichiarazioni, rivolte all’Ausl, riaccendono il dibattito sulle condizioni di lavoro e di assistenza nelle strutture per anziani, sottolineando l’importanza di interventi mirati per garantire standard di cura adeguati.

