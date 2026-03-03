Casciana Terme Lari | dalla Regione 95mila euro per il restauro di Palazzo Poggi

La Regione Toscana ha approvato uno schema di accordo con il Comune di Casciana Terme Lari per un contributo di 95mila euro. La somma è destinata ai lavori di restauro di Palazzo Poggi, sede dello stabilimento termale. L'intervento mira a preservare l'edificio storico e a migliorare gli spazi legati all’attività termale. Il contributo sarà gestito dal Comune di Casciana Terme Lari.

"Con questo intervento viene confermato l'impegno della Regione nella tutela e la valorizzazione del patrimonio termale toscano. Il restauro di Palazzo Poggi rappresenta un investimento concreto per la salvaguardia di un edificio storico e per il rilancio dell'attrattività turistica e dello sviluppo locale di Casciana Terme Lari", afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Le risorse, stanziate nell'ambito del bilancio finanziario regionale 2026-28, saranno interamente erogate nell'anno 2026. L'accordo disciplinerà modalità e tempi di attuazione degli interventi. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Il record di Casciana Terme - Lari: ben 361 presepi in 30 chilometri. “Itinerario tra borghi e campagne”Casciana Terme-Lari, 3 gennaio 2026 – C’è chi vanta la strada più lunga, chi la piazza più grande, chi il centro storico più fotografato o la torre... Tutti gli aggiornamenti su Casciana Terme Lari Discussioni sull' argomento Casciana Terme Lari: dalla Regione 95mila euro per il restauro di Palazzo Poggi; ?La Scollinata cascianese in ricordo di Michele; Cassonetti intelligenti a Casciana Terme Lari, Mori: C’è un ritardo tecnico; Offese razziste dal pubblico. Dirigenti ritirano la squadra. Interruzione idrica a Casciana Terme LariAcque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 14.30, sarà necessario ... gonews.it Associazione Cevoli C’è con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari vi invita al terzo appuntamento di: Il Caffè della memoria… itinerante 3 – Il borgo che ricordiamo (la cura dei luoghi) Venerdì 6 marzo ore 17.00 Circolo Arci di Cevoli Progra facebook