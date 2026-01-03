Il record di Casciana Terme - Lari | ben 361 presepi in 30 chilometri Itinerario tra borghi e campagne

Nel cuore della Toscana, Casciana Terme-Lari si distingue per un record particolare: 361 presepi distribuiti lungo un percorso di circa 30 chilometri. Questo itinerario attraversa borghi e campagne, offrendo un’occasione unica per scoprire tradizioni e paesaggi locali, soprattutto durante il periodo natalizio. Un percorso pensato per chi desidera vivere un’esperienza autentica, tra arte, cultura e natura, senza tralasciare il valore delle tradizioni popolari.

Casciana Terme-Lari, 3 gennaio 2026 – C'è chi vanta la strada più lunga, chi la piazza più grande, chi il centro storico più fotografato o la torre più pendente. Il Comune di Casciana Terme-Lari, invece, può rivendicare un primato tutto suo: con 361 presepi censiti ha conquistato il record regionale diventando il territorio con la via dei presepi più lunga della Toscana. Si tratta di un itinerario di oltre 30 chilometri che attraversa borghi, frazioni e campagne. Un percorso diffuso, pensato per essere scoperto con calma, che unisce la tradizione del presepe alla conoscenza del territorio. Tutte le natività sono numerate e accompagnate da mappe dedicate, una per ogni borgo, che guidano residenti e visitatori lungo un itinerario che alterna spostamenti in auto a passeggiate tra vicoli, crinali collinari e paesaggi rurali.

