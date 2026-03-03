Carabiniera travolta da un' auto al posto di blocco la ragazza al volante | Non l' ho vista avevo il vetro appannato

Una carabiniera della compagnia di Civitavecchia è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto durante un posto di blocco in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare, frazione di Cerveteri. La donna si trovava al controllo quando l’auto, condotta da una ragazza, l’ha travolta. La conducente ha riferito di non averla vista a causa del vetro appannato. La carabiniera è stata trasportata in ospedale.

Una carabiniera della compagnia di Civitavecchia si trova ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere stata investita da un'auto mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, nella zona di Campo di Mare, frazione di Cerveteri, in provincia di Roma.