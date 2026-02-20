L’Eredità la campionessa Gabriella sciocca Marco Liorni e il pubblico | decisione irrevocabile

Un clima sospeso, quasi irreale, ha accompagnato la puntata del 19 febbraio de l’Eredità, lo storico quiz show di Rai 1 che ogni sera tiene incollati milioni di telespettatori. Nessuno, all’inizio della serata, poteva immaginare che quella sarebbe stata una puntata destinata a restare nella memoria del pubblico. Al centro della scena, ancora una volta, la campionessa Gabriella, concorrente arrivata da Asti, capace in pochi giorni di trasformare la sua partecipazione in una vera e propria favola televisiva. La donna era tornata in studio forte di una vittoria già straordinaria: nella puntata precedente aveva infatti conquistato 160mila euro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

