Bussola o stella polare? Reggio Futura contro il Manifesto dei valori del centrosinistra

Il presidente di Reggio Futura, Italo Palmara, ha commentato con fermezza la presentazione del “Manifesto dei valori” da parte del centrosinistra, un documento che delinea le linee guida politiche per le prossime amministrative. L'intervento è arrivato subito dopo la pubblicazione del testo, che ha suscitato reazioni nel panorama politico locale.

Il presidente Italo Palamara denuncia le contraddizioni del csx, parole su legalità e trasparenza già promesse e mai rispettate, mentre la città continua a soffrire degrado e inefficienza amministrativa In una nota, Palamara sottolinea come: "Nel documento si fa riferimento a valori come "legalità, trasparenza, rigore morale" oltre che al principio di "uguaglianza" considerato "una vera bussola amministrativa". Prosegue ironico ancora il presidente: "Ricordate poi come finì? Quel codice etico fu calpestato sotto i piedi alla prima occasione utile, con Falcomatà che dopo la sua condanna in primo grado si guardò bene dal dimettersi, così come gli imponeva in quel momento il codice etico da lui stesso voluto e approvato.