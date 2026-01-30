Alla scoperta del Bodo Glimt | freddo polare campo sintetico e la stella ex Milan

L'Inter nei playoff di Champions League se la vedrà con il BodoGlimt, club norvegese che gioca a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico. Ridurli però alla sola forza del fattore ambientale sarebbe un errore: i gialloneri hanno dimostrato di saper colpire anche lontano dal loro stadio e dal campo sintetico. L'ultima impresa è arrivata mercoledì, con la vittoria sul campo dell'Atlético Madrid. Prima ancora avevano messo in seria difficoltà la Juventus, strappato un pareggio al Borussia Dortmund e superato con un netto 3-1 il Manchester City di Guardiola. Volto simbolo è un ex Milan. Il volto simbolo della squadra è Jens Petter Hauge.

