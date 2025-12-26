Ricerca Super Mario contro il Burnout | vecchi videogiochi antidoto a stanchezza e cinismo

L’idraulico in tuta e lunghi baffi più famoso del mondo virtuale dei videogame. E il suo amico, il dinosauro verde. Super Mario Bros. e Yoshi potrebbero essere più che dei super ‘classici’ che hanno fatto la storia dei videogiochi. La loro influenza sembra estendersi anche alla vita reale. Secondo un nuovo studio, infatti, aiutano anche a combattere il burnout, esercitando un effetto protettivo sui giovani adulti. Come? Questi giochi familiari e amati sono in grado di stimolare il lato infantile delle persone e di aumentare la felicità. Il lavoro, pubblicato sulla rivista ‘Jmir Serious Games’, mette in evidenza in particolare la spensieratezza e il senso di meraviglia infantile suscitato dai videogame di questo tipo, e i conseguenti “benefici emotivi” con impatto sull’aumento della felicità general e, e calo del rischio di burnout. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

