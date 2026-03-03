Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, il cantautore ha condiviso un video in cui si mostra in cucina, suscitando sorpresa tra i fan. Nel clip, appare intento a preparare qualcosa, suscitando reazioni divertite e increduli tra gli utenti online. Il video ha rapidamente conquistato l’attenzione sui social, diventando virale in poche ore. La scena ha generato numerosi commenti di sorpresa e curiosità.

Cosa ci fa Brunori Sas in una cucina subito dopo aver cantato sul palco dell’Ariston? È la domanda che si sono fatti migliaia di utenti quando il cantautore ha pubblicato un video ironico diventato rapidamente virale. Reduce dalla serata delle cover al Festival di Sanremo, Brunori si è mostrato dietro i fornelli di un ristorante, scherzando sul suo futuro professionale: “ Finita l’esibizione sono tornato al mio nuovo lavoro. Non casualmente mi ero vestito da maître. Dopo questa esibizione è giusto che io cambi carriera ”. Una battuta che ha fatto sorridere molti, ma che ha anche messo in allarme parte dei fan. Per capire il senso del video bisogna tornare alla serata delle cover di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Brunori Sas in cucina dopo Sanremo: “Cambio mestiere” (il video virale mette i fan nel panico)

Sanremo 2026, Brunori Sas chi è: la cover con Maria Antonietta e Colombre(Adnkronos) – Brunori Sas tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio.

Sanremo 2026, l’abito di Brunori Sas ospite (serata cover) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Brunori Sas, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brunori Sas

Discussioni sull' argomento Dopo questa esibizione è giusto che io cambi carriera, l'ironia di Brunori dopo l'esibizione a Sanremo. Fan in allarme; Simona Marrazzo, chi è la compagna di Brunori Sas e mamma della figlia Fiammetta; A Sanremo il ristorante che cucina senza aglio per aiutare i cantanti (tra Raf e Morandi); Brunori torna all’Ariston nella serata delle cover: ‘Pronti per Sanremo’ – VIDEO.

Dopo questa esibizione è giusto che io cambi carriera, l’ironia di Brunori dopo l’esibizione a Sanremo. Fan in allarmeBrunori si è mostrato nella cucina di un ristorante e ha scherzato: Ecco perché ero vestito da maître Cosa ci fa Brunori Sas in una cucina? Il cantante, dopo essere salito sul palco di Sanremo per u ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo continua a far parlare. Stavolta sotto i riflettori finisce la cover de “Il Mondo”, storico successo di Jimmy Fontana, reinterpretato da Maria Antonietta e Colombre con l’accompagnamento di Brunori Sas - facebook.com facebook

Serata Cover Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo” #Sanremo2026 x.com