Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 1° gennaio 2026
Ecco le principali notizie di Caserta del 1° gennaio 2026, con un focus sugli eventi più rilevanti. Si approfondiscono i festeggiamenti di Capodanno, i servizi di emergenza della notte di San Silvestro, le indagini sulle truffe assicurative legate al clan dei Casalesi e i record raggiunti dalla Reggia di Caserta. Un quadro completo delle vicende che hanno caratterizzato il territorio in questa prima giornata dell’anno.
Il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno tra il bambino ferito ad Aversa e 26 interventi dei vigili del fuoco nella notte di San Silvestro; i soldi delle truffe assicurative che confluivano nelle casse del clan dei Casalesi; l'anno da record della Reggia. Queste le breaking news del 1° gennaio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
