bper banca private cesare ponti sostenitrice della mostra i macchiaioli a milano

BPER Banca Private Cesare Ponti sostiene la mostra “I Macchiaioli” in scena a Milano. L’evento, organizzato da Palazzo Reale, si tiene dal 3 febbraio al 14 giugno 2026. La banca diventa così una delle principali sostenitrici di questa esposizione dedicata a uno dei movimenti artistici più importanti del XIX secolo.

BPER Banca Private Cesare Ponti è la sponsor della mostra “I Macchiaioli”, un’appuntamento culturale di rilievo organizzato da Palazzo Reale e presentato a Milano dal 3 febbraio al 14 giugno 2026. L’azienda, facente parte del Gruppo BPER, ha confermato con questo impegno il suo impegno a lungo termine verso il settore culturale, considerato come leva per la crescita civile, sociale e economica. La presenza della banca non è solo un’attività promozionale, bensì un’azione strategica, che collega valore finanziario e sostenibilità culturale. Con un approccio critico e consapevole, BPER Banca Private Cesare Ponti si posiziona come promotore attivo della diffusione e della tutela della cultura, puntando a contribuire alla costruzione di comunità forti e consolidate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

