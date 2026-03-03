Le borse europee sono in forte calo, con Milano che registra una perdita del 3,8%. La discesa dei mercati si accompagna alla preoccupazione per la guerra in Medio Oriente e all'aumento dei prezzi di petrolio e gas. Gli investitori seguono attentamente gli sviluppi di questa situazione, che influenzano le decisioni sui mercati finanziari. La giornata si presenta difficile per gli indici europei e italiani.

Le Borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. I mercati valutano gli impatti sulla crescita economica globale, dopo il balzo di petrolio e gas. In tensione i titoli di Stato del Vecchio continente. Tra i listini è maglia nera Milano (-3,8%). Pesanti anche Madrid (-3,2%), Francoforte (-2,8%), Parigi (-2,2%) e Londra (-2%). In picchiata i future di Wall Street dove il Nasdaq 100 cede il 2% e lo S&P 500 l’1,6 per cento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Borse europee in caduta libera, Milano maglia nera: perde il 3,8%

