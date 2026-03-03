Boom di richieste di aiuto psicologico in Emilia-Romagna | +35% dopo il Covid Arriva l' App per i giovani

In Emilia-Romagna, dopo il Covid, le richieste di aiuto psicologico sono cresciute del 35 per cento. La presidente regionale dell’Ordine degli psicologi ha partecipato a una riunione della commissione Sanità, dedicata al benessere, e ha confermato l’aumento delle richieste di supporto tra i cittadini. È stata annunciata l’implementazione di un’app dedicata ai giovani.

In Commissione Sanità il punto sul benessere mentale: oltre 40mila prestazioni già erogate, ma la Regione punta al raddoppio degli psicologi nelle Case della Comunità In Emilia-Romagna, dopo il Covid, la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%. A dirlo è Luana Valletta, presidente regionale dell'Ordine degli psicologi, intervenuta nel corso della commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli dedicata, appunto, al tema del benessere psicologico e dell'impegno della Regione sul tema. "Il tema del benessere psicologico è fondamentale per le comunità, è importante integrare la dimensione sanitaria con quella sociale e sull'argomento c'è un continuo confronto con i territori.