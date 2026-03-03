Blitz Smoke Corner Tritto FI | Le forze dell' ordine agiscono il Comune resta in silenzio

Tra il 26 e il 27 febbraio, la Polizia di Stato ha effettuato un maxi blitz chiamato

Dopo il maxi blitz antidroga, l'opposizione alza la voce: “Da anni chiediamo coordinamento e programmazione. La scelta dei mediatori culturali ai Giardini Speyer è inefficace e pericolosa” Tra il 26 e il 27 febbraio, la Polizia di Stato ha condotto un maxi blitz antidroga denominato "Smoke Corner" che ha "blindato" l'area della stazione e dei Giardini Speyer. "Tutta l'opposizione unita ha lamentato un "clima di silenzio" da parte dell'Amministrazione comunale riguardo al degrado della zona, sostenendo che i cittadini chiedono misure concrete, meno proposte insensate della maggioranza e ideologicamente fuorvianti e pericolose - continua Tritto -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

smoke corner blitz smoke corner trittoOperazione Smoke Corner, Tritto (Forza Italia): «Bene il blitz, ora la politica ammetta il problema sicurezza»Tra il 26 e il 27 febbraio 2026 la Polizia di Stato ha condotto il maxi blitz antidroga denominato Smoke Corner, intervenendo nell’area della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer. L’operazione ... ravennawebtv.it

Operazione Smoke Corner, blitz antidroga nei pressi della stazione di Ravenna: 14 arrestiRAVENNA (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un’ operazione di polizia giudiziaria, denominata Smoke Corner, diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stup ... italpress.com

