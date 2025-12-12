Corruzione in Comune sindaco rompe il silenzio | Fiducia piena e rispettosa in magistratura e forze dell' ordine

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, rompe il silenzio in merito all’indagine per corruzione che lo riguarda, esprimendo piena fiducia nelle istituzioni investigative e nelle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e politica, segnando un momento cruciale per l’amministrazione comunale e la trasparenza locale.

Il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino esce allo scoperto dopo l’indagine per corruzione nell’ambito della quale, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nei suoi confronti.Dopo giorni di silenzio - in segno di “rispetto” - Marrandino torna a scrivere sui. Casertanews.it

