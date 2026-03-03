Battiato Cocciante e non solo | Rai 1 a tutto volume

Dopo la fine del Festival di Sanremo, i canali Rai continuano a proporre musica live in prima serata. Su Rai 1 sono andati in onda spettacoli e concerti con artisti come Battiato e Cocciante, tra gli altri. La programmazione musicale rimane una presenza costante, senza interruzioni, per tutta la stagione. La scelta di questa offerta musicale si mantiene intensa e variegata.

Il Festival di Sanremo si è concluso ma la grande musica in prima serata sui canali Rai è tutt’altro che finita. La tv di Stato ha, infatti, deciso di prolungare l’eco sanremese per tutto il mese di marzo, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al racconto del canto italiano in tutte le sue declinazioni. Attesissimo ieri sera, nel day after del Festival, l’omaggio a uno dei maestri più originali della canzone italiana; Franco Battiato. Il lungo viaggio titolo del film, diretto da Renato De Maria, arrivato alla vigilia del quinto anniversario del grande cantautore siciliano che cadrà fra poco più di due mesi, a metà maggio. La settimana al via oggi riserverà poi un altro tributo di alto profilo a un’altra leggenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il mio nome è Riccardo Cocciante: cosa sappiamo sul docufilm in arrivo sulla RaiIl mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita dell’artista, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo.

