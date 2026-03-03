Basket - Serie DR2 maschile Marex Altopascio perde il derby con il Chiesina

Nel campionato di basket maschile serie DR2, Marex Altopascio ha perso il derby contro il Chiesina. La partita si è giocata al Palamarconi, dove la squadra di casa non è riuscita a conquistare la vittoria, confermando la serie di sconfitte che si trascina in questa stagione. La gara si è conclusa con il risultato che ha premiato gli ospiti sul campo dei padroni di casa.

Niente da fare. La maledizione del "Palamarconi" resiste impavida a tutti i tentativi di esorcizzarla. Probabilmente è un record. Il Nuovo Basket Altopascio, targato Marex, ha vinto solo una volta sul parquet che un tempo si definiva amico. Era la prima giornata, quindi il mese di ottobre. Sono trascorsi quattro mesi. A cadere fu Endas Pistoia che, adesso, guida la classifica. Ancora più incredibile, se vogliamo. Anche nell'ultimo turno i rosablu sono stati battuti da Chiesina Uzzanese piuttosto nettamente, 55-77, in un derby (lo sono tutti, ma questo è fra due realtà a pochissimi chilometri di distanza), molto sentito. Le ultime due vittorie avevano fatto capire che, una volta recuperati gli infortunati, sarebbe cambiata la tendenza.