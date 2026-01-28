Addio allo Zio Roby ha ceduto il mitico forno di via Borgo Vico
È morto lo Zio Roby. Dopo anni di lavoro, ha deciso di chiudere il suo forno di via Borgo Vico. L’ha spiegato lui stesso in un messaggio su Instagram, dove ha scritto le ragioni della sua decisione. La sua attività, un punto di riferimento nel quartiere, non aprirà più le porte. La notizia ha colpito molti che lo conoscevano da tempo.
Alla fine ha preferito spiegare di persona, attraverso un lungo scritto pubblicato sulla sua pagina Instagram, le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi, come già da qualche tempo, dalla sua storica attività di via Borgo Vico, panificio di giorno, focacceria di notte. Attività che ora.🔗 Leggi su Quicomo.it
