Addio allo Zio Roby ha ceduto il mitico forno di via Borgo Vico

È morto lo Zio Roby. Dopo anni di lavoro, ha deciso di chiudere il suo forno di via Borgo Vico. L’ha spiegato lui stesso in un messaggio su Instagram, dove ha scritto le ragioni della sua decisione. La sua attività, un punto di riferimento nel quartiere, non aprirà più le porte. La notizia ha colpito molti che lo conoscevano da tempo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.