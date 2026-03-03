Bambino morto dopo trapianto a Napoli funerali mercoledì alle 15

Mercoledì alle 15 si svolgeranno i funerali di Domenico Caliendo nella Cattedrale di Nola. Il bambino di due anni era deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver subito un trapianto. La cerimonia funebre si terrà nella città in provincia di Napoli.

Saranno celebrati mercoledì alle 15 nella Cattedrale di Nola (in provincia di Napoli) i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo l’autopsia, che si svolgerà questo pomeriggio, la salma sarà restituita ai familiari. I periti poi avranno quattro mesi per sviluppare la loro relazione. Questa mattina si è svolto l’incidente probatorio richiesto dalla Procura partenopea. Il piccolo Domenico è deceduto due mesi dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore con organo danneggiato. Nel Palazzo di giustizia di Napoli erano presenti i tre periti nominati dal giudice –... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Domenico Caliendo, il giallo del ghiaccio secco a Bolzano: l?avviso di pericolo dopo il trapianto flop. Domani alle 15 i funeraliÈ uno dei punti evidenziati dalla difesa della dottoressa Gabriella Farina, la chirurga che ha operato l’espianto del cuore poi portato a Napoli in...

