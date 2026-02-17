Mercoledì alle 15, i funerali di Francesco, l’18enne investito, si terranno in diretta su Facebook e YouTube, mentre la mamma chiede testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’ULTIMO SALUTO. La mamma del 18enne investito e l’appello dopo il tragico incidente. Le esequie saranno in diretta YuoTube e Fb sulla pagina della Parrocchia di Palazzago. Sarà anche lutto cittadino. Alla Casa del commiato Rota di Almenno San Bartolomeo,sono giorni di dolore e di incredulità. Per la vita spezzata a 18 anni di Francesco Mazzoleni di Gromlongo di Palazzago, domenica pomeriggio, sulla strada provinciale di Barzana, mentre in bicicletta concludeva il suo allenamento. Lui che sognava di diventare un grande ciclista e quest’anno, molto probabilmente, avrebbe corso il Giro d’Italia under 23, con la sua nuova squadra, la piemontese Goodshop Yoyogurt. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’abbraccio a Francesco, mercoledì alle 15 i funerali in diretta Fb. L’appello della mamma: cerchiamo testimoni

“Torna, ti cerchiamo ovunque”. Elia scomparso così, ora l’appello della mamma. È disperataLa mamma di Elia Rosa lancia un appello disperato:

Donna investita e lasciata a terra a Tobia: "Cerchiamo l'uomo che l'ha soccorsa". L'appello della famigliaLa famiglia di un’anziana investita a Tobia sette mesi fa rinnova l’appello per individuare l’uomo che, dopo averla investita, si è allontanato senza prestare soccorso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.