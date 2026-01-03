Comune Regione Aipo e Autorità di Bacino insieme per valorizzare Isola Serafini

Da ilpiacenza.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Comune, Regione, Aipo e Autorità di Bacino hanno raggiunto un accordo per valorizzare l’Isola Serafini. L’obiettivo è garantire un accesso pubblico sicuro e continuativo alla Scala di risalita dei pesci, promuovendo attività educative e divulgative rivolte a scuole, università e cittadini. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela ambientale e a valorizzare il patrimonio naturale dell’area, favorendo una maggiore conoscenza e rispetto del territorio.

«Siamo arrivati, finalmente, a definire un accordo per valorizzare la Scala di risalita dei pesci di Isola Serafini, con un accesso pubblico sicuro e continuativo, educazione ambientale e divulgazione scientifica con visite e laboratori per scuole, università e pubblico e una promozione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Autorità di Bacino e Sogesid Spa insieme per la gestione sostenibile delle acque nel Mezzogiorno

Leggi anche: Scala di risalita dei pesci di Isola Serafini, 12mila euro dalla Regione per la promozione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

comune regione aipo autorit224Comune, Regione, Aipo e Autorità di Bacino insieme per valorizzare Isola Serafini - L’accordo assicura al territorio di Monticelli oltre 156mila euro nel prossimo triennio per finanziare le attività didattiche, divulgative e turistico- ilpiacenza.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.