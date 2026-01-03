Comune Regione Aipo e Autorità di Bacino insieme per valorizzare Isola Serafini

Comune, Regione, Aipo e Autorità di Bacino hanno raggiunto un accordo per valorizzare l’Isola Serafini. L’obiettivo è garantire un accesso pubblico sicuro e continuativo alla Scala di risalita dei pesci, promuovendo attività educative e divulgative rivolte a scuole, università e cittadini. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela ambientale e a valorizzare il patrimonio naturale dell’area, favorendo una maggiore conoscenza e rispetto del territorio.

Senza intesa Comune-Fiorentina la Regione Toscana sarebbe disposta a mettere una parte delle risorse necessarie per completare il #restyling dello #stadiofranchi (mancherebbero all’appello una sessantina di milioni). ‘Ma la scelta migliore rimarrebbe quel - facebook.com facebook

La Regione Liguria, il comune di Ventimiglia e Concessioni del Tirreno hanno formalizzato la convenzione che consente di avviare il progetto della nuova strada sulla sponda destra del Fiume Roja, a Ventimiglia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.