Trapianto Napoli oggi l’autopsia sul corpo di Domenico | all’obitorio mazzo di fiori per il piccolo

Oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, il bambino morto a Napoli il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore con un organo danneggiato. L’esame è iniziato martedì alle 14,30 presso l’obitorio della città. Nel frattempo, alcuni presenti hanno lasciato un mazzo di fiori davanti all’ingresso.

È iniziata martedì intorno alle 14,30 l'autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, il bimbo morto a Napoli il 21 febbraio scorso, dopo un trapianto di cuore con un organo danneggiato. All'esterno dell'obitorio giudiziario del policlinico del capoluogo partenopeo un piccolo mazzo di fiori dedicato al piccolo, all'interno un biglietto con scritto "Sarai un angioletto aggiunto al coro degli angeli. Tra di loro c'è anche il mio fratellino, morto nel 1969 per malasanità. Prego per la tua giustizia e per la tua famiglia". Al termine dell'esame autoptico i periti avranno quattro a mesi a disposizione per la stesura della relazione. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Napoli, il giorno dell’autopsia sul piccolo DomenicoA Napoli, è il giorno dell’autopsia sul piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato.

