Autisti introvabili | 76 posti bonus da 4mila euro e stipendio da 35mila

La Regione ha aperto 76 nuove posizioni nel settore del trasporto pubblico locale, tra cui conducenti di linea e addetti alla manutenzione dei mezzi. Per incentivare le assunzioni, sono stati previsti un bonus di 4.000 euro e uno stipendio annuo di circa 35.000 euro. Le offerte di lavoro sono rivolte a coloro che intendono entrare nel settore e contribuire al funzionamento del servizio.

Recruiting day il 31 marzo a Udine per conducenti e manutentori del trasporto pubblico locale. Domande online entro il 24 marzo. La Regione punta su assunzioni a tempo indeterminato, contributi per conseguire la Cqc e misure dedicate a giovani e donne Sono 76 le posizioni lavorative messe a disposizione dalla Regione nel trasporto pubblico locale tra conducenti di linea e addetti alla manutenzione dei mezzi. L’appuntamento è fissato per il 31 marzo a Udine, a Palazzo Antonini Belgrado, dove si terrà il Recruiting day dedicato al settore. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via web entro il 24 marzo 2026. Durante la giornata verranno esaminate le proposte per un collocamento mirato nelle aziende coinvolte: Arriva Udine, Atap e Trieste Trasporti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

