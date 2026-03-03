Australia | l’Iran colpisce base militare vicino a Dubai soldati al sicuro

L’Australia ha annunciato che forze iraniane hanno attaccato la base aerea di Al Minhad, situata vicino a Dubai e impiegata dalle truppe australiane in Medio Oriente. L’attacco è avvenuto senza che ci siano state vittime tra i soldati australiani, che si trovavano alla base al momento dell’episodio. La notizia è stata confermata dalle autorità australiane, senza ulteriori dettagli.

L’Australia ha confermato che forze iraniane hanno colpito la base aerea di Al Minhad, situata vicino a Dubai e utilizzata dalle truppe australiane in Medio Oriente. A riferirlo è stato il ministro della Difesa Richard Marles, precisando che l’attacco è avvenuto nella prima notte del conflitto in corso. Marles ha rassicurato che tutti i militari australiani presenti nella regione sono “al sicuro e presenti”. Attualmente, circa 100 soldati australiani sono di stanza in Medio Oriente, la maggior parte dei quali negli Emirati Arabi Uniti. L’episodio segna un’escalation significativa nella tensione tra Teheran e le forze straniere dispiegate nella regione, senza che finora si registrino vittime australiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Novarese bloccato a Dubai: "Ero qui per lavoro. Ora siamo vicino alla base militare, voglio tornare a casa""Abbiamo sentito i botti sopra la nostra testa e abbiamo deciso di metterci al riparo".

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut ed Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Drone su base militare a Cipro. Precipitano 3 F-15 in KuwaitL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.

