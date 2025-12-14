ascoli attenzione alle insidie caccia ai 3 punti per restare in scia

L’Ascoli si prepara a affrontare le ultime sfide del 2024, con l’obiettivo di conquistare i tre punti necessari per mantenere il passo in classifica. Con il giro di boa ormai alle porte, i bianconeri sono concentrati a ottenere risultati positivi nelle prossime partite, cercando di consolidare la posizione e chiudere l’anno nel modo migliore possibile.

L’Ascoli si avvicina al giro di boa. Il 2025 volge praticamente ai saluti e in queste ultime due uscite i bianconeri proveranno a prendere gli ultimi punti che l’annata ha ancora da offrire. Nel match odierno in casa del Guidonia, avvio previsto alle 17.30 al Città dell’Aria, il Picchio scenderà in campo per portare via un altro successo fondamentale. Quello che consentirebbero di tenere il passo e magari rosicchiare qualcosa sulle avversarie che precedono in classifica. Considerando che al prossimo turno il Ravenna dovrà riposare, ecco quindi l’occasione giusta per tornare a farsi vedere negli specchietti. Sport.quotidiano.net

