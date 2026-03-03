Aspettando il Salone del Libro | Gisèle Pelicot presenta il suo memoir alla Cavallerizza Reale

In attesa del Salone del Libro, Gisèle Pelicot presenta alla Cavallerizza Reale il suo memoir. L'evento si svolge in un contesto culturale e pubblico, con la scrittrice che introduce il suo lavoro davanti a un pubblico presente. La presentazione si concentra sulla lettura di estratti e sulla discussione con i partecipanti, offrendo uno spaccato diretto sulla sua esperienza personale.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare C’è un momento in cui la cronaca smette di essere solo un racconto di sofferenza e diventa un manifesto politico e sociale. Quel momento, per la coscienza collettiva globale, coincide con il volto e le parole di Gisèle Pelicot. La donna che ha scelto di trasformare il proprio trauma in una battaglia di civiltà sarà a Torino mercoledì 18 marzo, alle ore 18:30, presso la Cavallerizza Reale. L'incontro, tra i più attesi del ciclo Aspettando il Salone Internazionale del Libro, vedrà Pelicot in dialogo con la direttrice del Salone, Annalena Benini, per presentare il memoir "Un inno alla vita" (Rizzoli). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

‘Hell and back’: mass rape survivor Gisele Pelicot recounts her ordeal in memoir“A Hymn to Life”, published on Tuesday, retraces the 2024 mass-rape case that turned Pelicot, 73, into a global symbol in the fight against sexual...

Contenuti utili per approfondire Salone del Libro

Temi più discussi: Aspettando il Salone 2026; Al via il SALONE OFF – Aspettando il Salone del Libro per Ragazzi; Aspettando il Salone Internazionale del Libro di Torino; Gisèle Pelicot con Annalena Benini alla Cavallerizza Reale.

Aspettando il Salone del Libro: Gisèle Pelicot presenta il suo memoir alla Cavallerizza RealeL'incontro, tra i più attesi del ciclo Aspettando il Salone Internazionale del Libro, vedrà Pelicot in dialogo con la direttrice del Salone, Annalena Benini, per presentare il memoir Un inno alla ... torinotoday.it

Il ministero della Cultura dentro al Salone di Torino: tutti i dettagli dell’operazione GiuliIl Mic punta dal 2027 alla cabina di regia del più importante evento letterario italiano e convoca Regione, Comune e privati che finora lo hanno gestito. La ... repubblica.it

Buongiorno...qno tra voi che è stato al salone del libro a Torino Vorrei portare mia figlia e cercavo consigli..grazie facebook

Il sindaco chiama Schlein per il Salone del Libro: no alla fondazione proposta dal ministro Giuli x.com