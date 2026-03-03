ASL Roma 1 | un nuovo portale per le malattie rare

L'ASL Roma 1 ha presentato un nuovo portale dedicato alle malattie rare, in occasione della giornata mondiale dedicata. In questa occasione, sono stati annunciati anche screening gratuiti rivolti ai cittadini. L'iniziativa mira a fornire informazioni e servizi più accessibili a chi affronta queste patologie. La presentazione si è svolta in una cornice pubblica, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore.

La Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026 segna, per il panorama sanitario della Capitale, un momento di svolta significativa. L'impegno dell'ASL Roma 1 si rinnova non solo attraverso le parole, ma con l'implementazione di strumenti concreti che mirano a colmare il vuoto tra l'eccellenza dei centri di ricerca e la quotidianità della cura territoriale. Presso il suggestivo Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito, è stato presentato un ecosistema digitale destinato a cambiare radicalmente l'approccio assistenziale: il Portale Malattie Rare.