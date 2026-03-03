Ascolti TV | Lunedì 2 Marzo 2026 Boom di Scherzi a Parte 26% Ulisse – Versailles 19.6%

Nella serata di lunedì 2 marzo 2026, Canale 5 ha dominato gli ascolti della prima serata televisiva con lo show

Nella serata di lunedì 2 marzo 2026, la prima serata televisiva ha visto Canale 5 primeggiare negli ascolti, con Scherzi a Parte seguito da 3.588.000 spettatori e uno share del 26%, superando Rai1. Il programma di Rai1, Ulisse – Versailles in piano sequenza, ha interessato 3.068.000 spettatori pari al 19,6% di share. Su Rai2 Pattini d’argento ha raccolto 646.000 spettatori con il 3,7% di share, mentre Italia1 con Io sono vendetta ha ottenuto 941.000 spettatori e il 5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose ha totalizzato 1.150.000 spettatori (7,4%), mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha ottenuto 611.000 spettatori con il 4,6%. La7 con La Torre di Babele ha raggiunto 984. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

