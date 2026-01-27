La serata televisiva di lunedì 26 gennaio 2026 ha visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con La Preside e Zelig 30 tra i programmi più seguiti. I dati Auditel evidenziano le preferenze del pubblico, con ascolti significativi per entrambe le emittenti. Questi risultati offrono un quadro chiaro delle tendenze di visione in questa fascia oraria.

Ascolti tv di lunedì 26 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ La Preside ” contro il “ Zelig 30 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 26 gennaio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: La Preside vs Zelig 30 – Auditel ieri sera, 26 gennaio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “La Preside” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto? Rai 1: La Preside, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha incollato alla tv 4. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026: La Preside (24.7%), Zelig 30 (20.8%), Affari Tuoi (24.5%), La Ruota della Fortuna (25.4%) | Dati Auditel

In questa giornata di ascolti televisivi, si evidenzia una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con i programmi “La Preside” e “Zelig 30”.

Ascolti tv 26 gennaio: chi ha vinto tra La preside e Zelig 30, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra la serie di Rai1 La preside con Luisa Ranieri e lo show di Canale5 Zelig 30. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 26 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside e Zelig?Ascolti TV: la serata di lunedì 26 dicembre 2026 ha visto la solita sfida agguerrita del lunedì sera, come oramai di consueto in questo gennaio. Per i primi canali è andato in scena il terzo round d ... money.it

Davvero stupenda la pacchista della Sardegna Sara Pireddu da Macomer (NU) che ha giocato con Stefano de Martino ad Affari Tuoi portando a casa 60mila euro ma con l'amaro in bocca del pacco di avere tra le mani il pacco da 300mila. Nella vita Sara fa l'i - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l'offerta del dottore: perde 300mila euro x.com