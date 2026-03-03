Antonio Di Pietro e la morte di Raul Gardini | Nessun giallo si è ucciso E io avrei potuto evitarlo

Antonio Di Pietro ha dichiarato che Raul Gardini si è suicidato, senza lasciare dubbi sulla causa della morte. Ha affermato inoltre di aver avuto la possibilità di intervenire per evitarlo. Raul Gardini, imprenditore italiano di grande rilievo, è morto in circostanze che sono state ufficialmente attribuite a un suicidio. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche.

E che dire del suicidio di Raul Gardini? È stato un imprenditore italiano di primo livello (nel bene e nel male). Di lui potrei raccontare tante cose e certamente prima o poi lo farò, perché anche la mia storia professionale, in ultima analisi, si è molto intrecciata con la sua per ragioni processuali. Mi limito in questa sede a quel maledetto 23 luglio 1993, quando – pochi minuti prima di essere da me interrogato al Palazzo di Giustizia di Milano – decise di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla tempia nella sua casa milanese di piazza Belgioioso. Ascesa e caduta di Raul. L’azzardo come stile di vita. La Ferruzzi e.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il suicidio di Raul Gardini, la rivelazione di Di Pietro: «Fu io a spostare la pistola»Prima che potesse essere convocato dal magistrato inquirente nell’ambito di Mani pulite per l’affare Enimont, Raul Gardini - l’imprenditore che aveva...

